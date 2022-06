Zootecnia, Unaitalia: “Nel 2022 tempesta perfetta, preoccupano scorte cereali in Cina” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nel 2022 per una serie di eventi si preannuncia una tempesta perfetta”. E’ quanto ha evidenziato il presidente di Unaitalia, Antonio Forlini, aprendo i lavori dell’assemblea della associazione che rappresenta il 90% della produzione avicola nazionale. “Ci eravamo illusi che il 2022 sarebbe stato l’anno del post pandemia e che saremmo tornati alla normalità, con meno consumi domestici, più legati al fuori casa, anche se viene confermata la ripresa del turismo”. Tra i vari fattori che preoccupano la filiera avicola c’è il fatto nuovo che “la Cina, che generalmente assorbe il 25% dei raccolti di mais grano e soia, oggi ha stoccato il 65% delle scorte mondiali di questi cereali, non sappiamo cosa ci farà, certo è che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nelper una serie di eventi si preannuncia una”. E’ quanto ha evidenziato il presidente di, Antonio Forlini, aprendo i lavori dell’assemblea della associazione che rappresenta il 90% della produzione avicola nazionale. “Ci eravamo illusi che ilsarebbe stato l’anno del post pandemia e che saremmo tornati alla normalità, con meno consumi domestici, più legati al fuori casa, anche se viene confermata la ripresa del turismo”. Tra i vari fattori chela filiera avicola c’è il fatto nuovo che “la, che generalmente assorbe il 25% dei raccolti di mais grano e soia, oggi ha stoccato il 65% dellemondiali di questi, non sappiamo cosa ci farà, certo è che ...

