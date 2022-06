Zootecnia: carni bianche, nel 2021 fatturato a 5,9 mld, +3,3% ed export in ripresa (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Con 6.000 allevamenti professionali e 64mila addetti (38.500 nella fase di allevamento e 25.500 addetti alla trasformazione), l'Italia nel 2021 ha prodotto 1.374.000 tonnellate di carne (-1,14% sul 2020), pari al 108% dei consumi. Sono 12,1 miliardi le uova prodotte, con un tasso di approvvigionamento pari al 97%. Complessivamente il settore vale 5,9 miliardi di euro (4.830 milioni per le carni e 1.070 milioni per le uova). In ripresa l'export delle carni (+8,3%), soprattutto il pollo, passato a 131mila tonnellate (+12,2%). A fare il punto sul settore avicolo è Unaitalia, l'associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale, durante l'assemblea annuale a Roma. Tuttavia, dopo la forte crescita degli ultimi 5 anni (2017-2021), in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Con 6.000 allevamenti professionali e 64mila addetti (38.500 nella fase di allevamento e 25.500 addetti alla trasformazione), l'Italia nelha prodotto 1.374.000 tonnellate di carne (-1,14% sul 2020), pari al 108% dei consumi. Sono 12,1 miliardi le uova prodotte, con un tasso di approvvigionamento pari al 97%. Complessivamente il settore vale 5,9 miliardi di euro (4.830 milioni per lee 1.070 milioni per le uova). Inl'delle(+8,3%), soprattutto il pollo, passato a 131mila tonnellate (+12,2%). A fare il punto sul settore avicolo è Unaitalia, l'associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale, durante l'assemblea annuale a Roma. Tuttavia, dopo la forte crescita degli ultimi 5 anni (2017-), in ...

