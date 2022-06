Zazzaroni sul ‘caso Anguissa’: “Promesse non mantenute, vi spiego” (Di giovedì 16 giugno 2022) Ivan Zazzaroni ritorna sulle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri sulla versione online de Il Corriere dello Sport, nelle quali aveva annunciato un imminente ‘caso Anguissa‘, facendo tremare i tifosi del Napoli. La notizia aveva allarmato i supporters partenopei, che già hanno visto salutare il capitano Lorenzo Insigne e sono preoccupati circa le voci riguardanti il mancato rinnovo di Mertens e i possibili addii di Koulibaly e Osimhen: “Il Napoli aveva una squadra da scudetto, non è andata bene per mille ragioni, però siamo in un periodo che ricorda lo scorso anno. Cioè sembrava si smontasse tutto e invece non si è smontato nulla. Però Abbiamo Insigne che se n’è andato, Mertens che non rinnova e se ne va, voci su Koulibaly, Osimhen che dice mah, vedrò, tra poco scoppierà il caso Anguissa. Questo mi dicono da Napoli. Un piccolo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Ivanritorna sulle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri sulla versione online de Il Corriere dello Sport, nelle quali aveva annunciato un imminenteAnguissa‘, facendo tremare i tifosi del Napoli. La notizia aveva allarmato i supporters partenopei, che già hanno visto salutare il capitano Lorenzo Insigne e sono preoccupati circa le voci riguardanti il mancato rinnovo di Mertens e i possibili addii di Koulibaly e Osimhen: “Il Napoli aveva una squadra da scudetto, non è andata bene per mille ragioni, però siamo in un periodo che ricorda lo scorso anno. Cioè sembrava si smontasse tutto e invece non si è smontato nulla. Però Abbiamo Insigne che se n’è andato, Mertens che non rinnova e se ne va, voci su Koulibaly, Osimhen che dice mah, vedrò, tra poco scoppierà il caso Anguissa. Questo mi dicono da Napoli. Un piccolo ...

