Zazzaroni | ' ' In Spagna crescono tante realtà | il Siviglia o il Villareal Da noi si peggiora ' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 16 giugno 2022): ''Intanto delle, ad esempio ilo il. Da noi si va semprendo sotto ogni punto di vista'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Ivan, giornalista. Queste le sue parole: “Il calcio è diventato come la vita. Pensate davvero che con gli americani in Italia la qualità del calcio potrebbe calare più di così? Intanto delle, ad esempio ilo il. -afferma- Da noi si va semprendo sotto ogni punto di vista. Si ha paura di cambiare guida tecnica per non pagare due ...