WWE | Periodo nero per gli infortuni | Randy Orton torna nel 2023?

(Di giovedì 16 giugno 2022) La WWE non sta vivendo unfortunatissimo dal punto di vista degli. Sembra che uno degli uomini più rappresentativi,, potrebbe non lottare più fino alla fine dell’anno. Una prospettiva davvero nera, dato che la WWE contava su di lui come uno dei prossimi avversari di Roman Reigns. 2022 finito perFightful ha scritto, infatti, cheè alle prese con problemi alla schiena gia da un bel po’ di tempo, al punto che si è effettivamente sottoposto a un trattamento per migliorare le sue condizioni prima del tag team title unification match, anche se non è noto che tipo di trattamento fosse. Sembra, però, che le cose sono progressivamente peggiorate e la WWE teme chesia costretto a sottoporsi a un ...

Bray Wyatt condivide una foto backstage inedita del suo periodo in WWE