“Workshop formativi: pensare da dirigente scolastico”. A luglio in tutta Italia Eurosofia organizza incontri intensivi a cura di formatori esperti (Di giovedì 16 giugno 2022) Un percorso laboratoriale metodologico determinante per motivarsi ed affrontare con successo le prove concorsuali. Formati “step by step” per sviluppare capacità gestionali, relazionali, motivazionali, di leadership e di gestione amministrativa. Affidati ai nostri esperti. Per diventare dirigente scolastico occorre sviluppare tutte le competenze necessarie alla complessa gestione della scuola: dagli aspetti strettamente pedagogico/ didattici, ovvero L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022) Un percorso laboratoriale metodologico determinante per motivarsi ed affrontare con successo le prove concorsuali. Formati “step by step” per sviluppare capacità gestionali, relazionali, motivazionali, di leadership e di gestione amministrativa. Affidati ai nostri. Per diventareoccorre sviluppare tutte le competenze necessarie alla complessa gestione della scuola: dagli aspetti strettamente pedagogico/ didattici, ovvero L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : “Workshop formativi: pensare da dirigente scolastico”. A luglio in tutta Italia Eurosofia organizza incontri intens… - zazoomblog : “Workshop formativi: pensare da dirigente scolastico”. A luglio in tutta Italia Eurosofia organizza incontri intens… - ProDocente : “Workshop formativi: pensare da dirigente scolastico”. A luglio in tutta Italia Eurosofia organizza incontri intens… - Vittori48044829 : RT @orizzontescuola: “Workshop formativi: pensare da dirigente scolastico”. A luglio in tutta Italia Eurosofia organizza incontri intensivi… - orizzontescuola : “Workshop formativi: pensare da dirigente scolastico”. A luglio in tutta Italia Eurosofia organizza incontri intens… -