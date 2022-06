William punta i piedi e contraddice la Regina. Non era mai successo! (Di giovedì 16 giugno 2022) Per la prima volta il Principe William si è schierato apertamente contro il volere della Regina. Ecco perché è successo e cosa significa. In quanto eredi diretti al trono il Principe Carlo e il Principe William non dovrebbero mai contraddire la Regina. Mettersi contro di lei, infatti, significherebbe mettersi contro la Corona, cioè contro quell’istituzione che i due prima o poi andranno a rappresentare. Com’è facile immaginare, però, non è semplice rimanere sempre all’ombra di qualcun altro, eseguendo tutti i suoi ordini senza fiatare. Le cose diventano ancora più complicate quando gli ordini in questione riguardano un argomento scottante oppure una di quelle classiche questioni di principio su cui le famiglie litigano o – quando tutto va male – si spaccano in due. Bisogna dire però che la ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 16 giugno 2022) Per la prima volta il Principesi è schierato apertamente contro il volere della. Ecco perché è successo e cosa significa. In quanto eredi diretti al trono il Principe Carlo e il Principenon dovrebbero mai contraddire la. Mettersi contro di lei, infatti, significherebbe mettersi contro la Corona, cioè contro quell’istituzione che i due prima o poi andranno a rappresentare. Com’è facile immaginare, però, non è semplice rimanere sempre all’ombra di qualcun altro, eseguendo tutti i suoi ordini senza fiatare. Le cose diventano ancora più complicate quando gli ordini in questione riguardano un argomento scottante oppure una di quelle classiche questioni di principio su cui le famiglie litigano o – quando tutto va male – si spaccano in due. Bisogna dire però che la ...

