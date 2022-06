(Di giovedì 16 giugno 2022) Nonostante la quasi assenza dai campi negli ultimi due anni sportivi (causa pandemia), i ragazzi della Wehanno saputo ripartire alla grande portando al termine unacostellata da successi, sia nella regular season che nelle fasi finali. Ma cominciamo dall’inizio. Laperfetta della WeA Settembre 2021 si sono riaperte le palestre per i giocatori guidati dal coach Gilberto Rinaldi, coadiuvato quest’anno del vice Lorenzo D’Onofrio. I ragazzi storici della squadra composta come sempre da ragazzi/e di tutte le età (dai venti ai quasi sessanta), con l’integrazione di nuove leve, hanno formato sin da subito un bel gruppo, e con l’aiuto del Vice D’Onofrio, si sono rimessi subito in forma. E sin dalla prima partita è apparso chiaro quale sarebbe ...

We Volley 2005 Pomezia, stagione da incorniciare: la ripartenza è all'insegna del successo

