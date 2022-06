We Run Rome, al via sabato 'by night' in 7mila ai Fori Imperiali (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - sabato 18 giugno 2022 torna l'Atleticom We Run Rome in una inedita versione 'By night', con partenza da via dei Fori Imperiali. L'appuntamento podistico della Capitale in versione notturna (partenza alle 21.30), torna dopo che l'appuntamento classico del 31 dicembre scorso era stato cancellato a causa dell'impennata dei contagi di Covid. La grande novità è che la corsa su strada (competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 6 Km) "non sarà un semplice recupero, ma la prima edizione di un nuovo format estivo, che si va ad aggiungere alla gara invernale nel giorno di San Silvestro", ha spiegato Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom. "Entusiasmo, curiosità e tante aspettative, è con questo straordinario mix di emozioni che ci ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) -18 giugno 2022 torna l'Atleticom We Runin una inedita versione 'By', con partenza da via dei. L'appuntamento podistico della Capitale in versione notturna (partenza alle 21.30), torna dopo che l'appuntamento classico del 31 dicembre scorso era stato cancellato a causa dell'impennata dei contagi di Covid. La grande novità è che la corsa su strada (competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 6 Km) "non sarà un semplice recupero, ma la prima edizione di un nuovo format estivo, che si va ad aggiungere alla gara invernale nel giorno di San Silvestro", ha spiegato Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom. "Entusiasmo, curiosità e tante aspettative, è con questo straordinario mix di emozioni che ci ...

