Volley Nations League femminile 2022 | tutti i risultati e la classifica

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ladella(VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, campionesse d’Europa in carica, tornano in campo per trovare il ritmo giusto in vista dei Mondiali. La competizione internazionale vedrà al via le 16 squadre più forti al mondo: tre settimane di gare, poi le prime otto inaccederanno alla Final Eight di Ankara, dove si assegnerà il titolo. Di seguito la(partite vinte, perse e punti totali) edella stagione regolare aggiornati in tempo reale. VNL, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV VNL ...

Pubblicità

EleSerra : RT @SkySport: Volley, Nations League femminile Italia-Repubblica Dominicana Alle 23.00 Su Sky Sport Uno #SkySport #VolleyballNationsLeague… - SkySport : Volley, Nations League femminile Italia-Repubblica Dominicana Alle 23.00 Su Sky Sport Uno #SkySport… - infoitsport : Volley, Nations League 2022: le azzurre a caccia di un successo contro la Repubblica Dominicana - infoitsport : LIVE Italia-Rep. Dominicana, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre a caccia di altri 3 punti - infoitsport : Italia-Repubblica Dominicana oggi volley femminile: orario, tv, programma, streaming Nations League 2022 -

Il Brasile approccia bene nella pool 3 della VolleyballLeague femminile da padrone di casa a Brasilia. Gabi e compagne battono in rimonta la Turchia 3 - 1 ( 19 - 25; 25 - 23; 25 - 23; 25 - 23) . Partono bene le ragazze turche, allungando sul +6 e ...Dopo le due vittorie e le due sconfitte nella tappa di Ankara, l'Italia parte bene nella seconda fase dellaLeague a Brasilia: con i parziali di 21 - 25, 25 - 14, 25 - 15, 25 - 20, le azzurre battono in rimonta la Serbia nel remake dell'ultima finale dell'Europeo vinto dalle ragazze di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, Programma, Tv e Streaming di Italia-Repubblica Dominicana di Nations League - Presentazione Italia-Repubblica Dominicana - Le azzurre convocate per la ...Brasilia (Brasile). Reduce dalla bella vittoria per 3-1 sulla Serbia, l’Italia si prepara a tornare in campo. Nel pomeriggio brasiliano di domani (alle 23:00 in Italia), in diretta Sky Sport 1 e in st ...