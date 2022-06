Volley, Nations League 2022: le azzurre a caccia di un successo contro la Repubblica Dominicana (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo l’importante vittoria contro l’eterna rivale Serbia, la Nazionale Italiana femminile di pallavolo, scenderà in campo nuovamente questa sera nell’Arena di Brasilia, sede di questo secondo appuntamento con la Nations League. Dall’altra parte della rete ci sarà la Repubblica Dominicana, squadra sempre molto insidiosa. Le azzurre hanno potuto schierare nuovamente in campo Paola Egonu, Anna Danesi e Caterina Bosetti, subito importantissime nel successo contro le serbe. La loro presenza alza chiaramente obiettivi ed aspettative della squadra di Davide Mazzanti. Dopo aver chiuso la prima fase con due vittorie ed altrettante sconfitte, l’obiettivo diventa quello di continuare ad infilare successi per puntare alle Final 8. Anche la Rep. ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo l’importante vittorial’eterna rivale Serbia, la Nazionale Italiana femminile di pallavolo, scenderà in campo nuovamente questa sera nell’Arena di Brasilia, sede di questo secondo appuntamento con la. Dall’altra parte della rete ci sarà la, squadra sempre molto insidiosa. Lehanno potuto schierare nuovamente in campo Paola Egonu, Anna Danesi e Caterina Bosetti, subito importantissime nelle serbe. La loro presenza alza chiaramente obiettivi ed aspettative della squadra di Davide Mazzanti. Dopo aver chiuso la prima fase con due vittorie ed altrettante sconfitte, l’obiettivo diventa quello di continuare ad infilare successi per puntare alle Final 8. Anche la Rep. ...

