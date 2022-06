Volley, Italia-Repubblica Dominicana in tv oggi: canale, orario e diretta streaming VNL femminile 2022 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tutto pronto per Italia-Repubblica Dominicana, sfida valevole per la Week 2 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo aver battuto la Serbia allenata da Daniele Santarelli, vogliono un altro successo contro la formazione caraibica. Le dominicane, che arrivano invece dalla sfida contro la Corea del Sud, non staranno però a guardare e proveranno a conquistare punti importanti per la classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 23.00 Italiane di giovedì 16 giugno a Brasilia, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per la Week 2 dellaNations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo aver battuto la Serbia allenata da Daniele Santarelli, vogliono un altro successo contro la formazione caraibica. Le dominicane, che arrivano invece dalla sfida contro la Corea del Sud, non staranno però a guardare e proveranno a conquistare punti importanti per la classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 23.00ne di giovedì 16 giugno a Brasilia, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ...

Pubblicità

infoitsport : Italia-Repubblica Dominicana oggi volley femminile: orario, tv, programma, streaming Nations League 2022 - molgora85 : Sto guardando su RAI sport Italia Francia di Beach Volley Forza AZZURRI ?????? - Signor_Pallazzo : Segnalo su Raisport+ mondiali di beach Volley, partita Italia - Cuba. Si sa già per chi tifare. - ematr_86 : Beach Volley, solo i corrotti arbitri FIVB possono tenere aperta una partita già chiusa da tempo, era punto per l'I… - infoitsport : Volley Nations League – L'Italia castiga la Serbia in rimonta, Degradi trascinatrice: 3-1 -