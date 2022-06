(Di giovedì 16 giugno 2022) Nuovocon levalide fino a fine mese. Tanti gli articoli in promozione e a prezzo scontato in vista dell’estate: ma quali saranno le occasioni da prendere al volo? Vediamo insieme tutte le novità.Sottocosto2022 Partiamo dai prodotti in evidenza. Intanto troviamo il TV Oled 4k a 649 euro invece di 999 euro e se usufruite del bonus rottamazione il prezzo scende ancora a 549 euro. Proseguiamo. Samsung Galaxy A32 5g a 199 euro invece di 299 euro con il 33% di sconto. HP Notebook 15s-Fq4009NL a 499 euro anziché 759 euro.Tv Vediamo nello specifico adesso qualche categoria più da vicino. Il Telefunken, tornando ai televisori, è sottoprezzo a 149 euro: parliamo del modello Tv Led da 32?‘. Il Toshiba Tv Led 43” lo ...

Pubblicità

CorriereCitta : Volantino Trony, ‘Affari d’Estate’ e ‘Sottocosto’: offerte e promozioni dal 16 al 25 giugno - promozioni24 : #Volantino Trony Offerte Sottocosto fino al 25/06 dal 16/06/2022 -

HDblog

Nella giornata di ieri è trapelato il nuovodiche, dalla giornata di oggi, è diventato ufficialmente attivo in moltissimi punti vendita sparsi per la Penisola. Andiamo quindi a vedere quali sono le promozioni più interessanti. ...Nelle prime pagine delpropone una ampia offerta di smart TV , per poi passare al mondo degli smartphone, dei wearable e dell'informatica con i notebook in prima linea. Troviamo poi ... Volantino Trony SOTTOCOSTO: offerte valide dal 16 al 25 giugno Dopo MediaWorld, Euronics ed Expert arriva anche il turno di Trony, la famosa catena di elettronica pubblica le nuove offerte nel volantino chiamato "SOTTOCOSTO" in vigore dal 16 giugno fino al 26 giu ...Sconti da paura da Trony, con il volantino dell'ultimo periodo è facilissimo pensare di spendere molto poco su ogni acquisto.