Vladimir Luxuria, si candida a essere il nuovo sindaco di Foggia? "Si, ci sto pensando"

Vladimir Luxuria non dimentica le sue origini e soprattutto ha tanta voglia di voler fare qualcosa di buono per la sua città d'origine, Foggia. La sua carriera Politica La nota opinionista è stata già impegnata politicamente. Deputata nella XV legislatura nelle file del Partito Comunista e poi eletta al Parlamento Europeo, ora sta sempre più pensando di impegnarsi politicamente per Foggia. Dopo tanti scandali, Foggia si prepara all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Vladimir pronta al grande salto Vladimir Luxuria in un primo momento sembrava titubante a una eventuale candidatura, poi negli ultimi giorni pare aver sciolto

