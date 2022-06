Virtus Bologna-Olimpia Milano stasera in tv | orario e diretta streaming gara-5 finale playoff 2022 basket Serie A1

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’e come vedere inSegafredo-AX Armani Exchange, sfida valida come-5 delladeidiA1 2021/di. Prosegue l’appassionante sfida tra gli uomini di coach Messina e quelli di coach Scariolo per la conquista del titolo nazionale, con lache torna alla Segafredo Arena del capoluogo emiliano. Con la splendida vittoria in-4,si è ora aggiudicata il diritto di poter gestire tre match point per chiudere il discorso Scudetto, con lache invece dovrà lottare per tornare a galla. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di giovedì 16 giugno, con ...

Si ritorna nuovamente in quel di Bologna per la gara - 5 della Finale Scudetto di Serie A di basket 2022, con l'Olimpia Milano in vantaggio per 3 - 1 nella serie sulla Virtus Bologna grazie ai due successi pesanti del Forum in cui è stato rispettato il fattore campo (94 - 82 domenica sera e 77 - 62 nel ... Queste le parole di Baraldi a Stadio in vista di gara 5 delle LBA Finals, in programma oggi alla Segafredo Arena di Bologna (palla a due ore 20:45). Al momento, l'Olimpia Milano guida la serie per 3-1 ...