Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi, gara-5: orario, tv, programma, streaming Finale Playoff basket 2022 (Di giovedì 16 giugno 2022) Si ritorna nuovamente in quel di Bologna per la gara-5 della Finale Scudetto di Serie A di basket 2022, con l’Olimpia Milano in vantaggio per 3-1 nella serie sulla Virtus Bologna grazie ai due successi pesanti del Forum in cui è stato rispettato il fattore campo (94-82 domenica sera e 77-62 nel match di 48 ore fa). I meneghini hanno quindi a disposizione il primo match-ball per chiudere la contesa ed aggiudicarsi il ventinovesimo Scudetto della loro storia, ad un passo quindi dalla terza stella. Nel caso non riuscissero a chiudere i conti questa sera, ci sarà poi a disposizione un altra chance sabato sera nell’eventuale gara-6 (nuovamente al Mediolanum Forum di Assago). La squadra di Ettore Messina ha trovato in Nicolò ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Si ritorna nuovamente in quel diper la-5 dellaScudetto di Serie A di, con l’in vantaggio per 3-1 nella serie sullagrazie ai due successi pesanti del Forum in cui è stato rispettato il fattore campo (94-82 domenica sera e 77-62 nel match di 48 ore fa). I meneghini hanno quindi a disposizione il primo match-ball per chiudere la contesa ed aggiudicarsi il ventinovesimo Scudetto della loro storia, ad un passo quindi dalla terza stella. Nel caso non riuscissero a chiudere i conti questa sera, ci sarà poi a disposizione un altra chance sabato sera nell’eventuale-6 (nuovamente al Mediolanum Forum di Assago). La squadra di Ettore Messina ha trovato in Nicolò ...

