Virtus Bologna | Massimo Zanetti al veleno | “Vinto nonostante arbitri | stop sudditanza verso Olimpia e Messina”

Tornik'e Shengelia, Mouhammadou Jaiteh (Ciamillo), 16 giugno 2022 " LaSegafredoannulla il primo match point scudetto dell'Armani AX Milano aggiudicandosi gara 5 delle finali scudetto 84 - 78 . I bianconeri sono stati protagonisti di una gara di ...Soprattutto per merito di un mostruoso Mouhammadou Jaiteh , che totalizza 17 punti e 13 rimbalzi, lavince alla Segafredo Arena gara - 5 delle finali contro l'AX Armani Exchange Milano per 84 - 78 accorciando le distanze sul 2 - 3 nella serie, ma tra due giorni l' Olimpia avrà la ...MILANO, 16 GIU - Coda polemica di Gara-5 della finale scudetto di basket fra Virtus Bologna e AX Milano. Il proprietario della Virtus, Massimo Zanetti, ha attaccato gli arbitri, pronta la risposta di ...La Virtus Bologna batte per 84-78 l'Olimpia Milano e tiene aperta la corsa allo scudetto. Non mancano però i rimpianti per i meneghini, a lungo sotto e in grado di portarsi in vantaggio nel corso del ...