Violenza domestica, la Cedu condanna lo Stato Italiano. I magistrati non hanno fatto abbastanza per proteggere una donna perseguitata dall’ex (Di giovedì 16 giugno 2022) La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha condannato l’Italia per il «trattamento inumano e degradante» nei confronti di una donna vittima di Violenza domestica. Silvia De Giorgi, residente nel padovano, sarebbe stata vittima dell’inerzia dei magistrati che non avrebbero fatto abbastanza per proteggerla dall’ex marito violento e che ora dovranno versarle 10 mila euro per danni morali. Tra il 2015 e il 2019 De Giorgi ha denunciato sette volte l’ex marito, da cui era separata dal 2013, per averla minacciata di morte, perseguitata, seguita e molestata e per averla colpita con un casco, averle messo telecamere in casa, aver maltrattato i tre figli e non aver pagato gli alimenti. Nonostante le numerose prove a sostegno ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) La Corte europea dei diritti umani () hato l’Italia per il «trattamento inumano e degradante» nei confronti di unavittima di. Silvia De Giorgi, residente nel padovano, sarebbe stata vittima dell’inerzia deiche non avrebberoper proteggerlamarito violento e che ora dovranno versarle 10 mila euro per danni morali. Tra il 2015 e il 2019 De Giorgi ha denunciato sette volte l’ex marito, da cui era separata dal 2013, per averla minacciata di morte,, seguita e molestata e per averla colpita con un casco, averle messo telecamere in casa, aver maltrattato i tre figli e non aver pagato gli alimenti. Nonostante le numerose prove a sostegno ...

