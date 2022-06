Viaggio troika europea a Kiev | Vicini a Ucraina Cina | richieste di mediazione

Pubblicità

mikedells : @Mov5Stelle siete un Mov di Zombi, morti in viaggio, con appoggio al gov del Macellaio della Troika.Non fate votare… -

TGLA7

... dopo 11 ore diDraghi, e una trilaterale intreno inmformale, Macron, Scholz e Draghi portano all'Ucraina il pieno sostegno dell'Europa alla causa dell'Ucraina assalita dai russi. Le prime ...Macron, Draghi e Scholz incontreranno Zelensky per rassicurarlo sull'appoggio europeo ma anche per invitarlo a sedersi al tavolo delle trattative con Mosca. Ieri intanto telefonata tra Putin e il ... Viaggio troika europea a Kiev. Cina: richieste di mediazione Roma, 16 giugno 2022 - Nel 113esimo giorno di guerra in Ucraina, a Kiev per la prima volta è arrivato Mario Draghi. Prima tappa dopo Kiev sarà Irpin, uno dei luoghi simbolo delle stragi russe. I quatt ...Macron, Draghi e Scholz incontreranno Zelensky per rassicurarlo sull'appoggio europeo ma anche per invitarlo a sedersi al tavolo delle trattative con Mosca. Ieri intanto telefonata tra Putin e il pres ...