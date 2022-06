Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 giugno 2022)DEL 16 GIUGNOORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE TRA CASSIA E FLAMINIA E CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA BIS E CASSIA E CODE ALTEZZA AURELIA E TRAFIUMICINO E COLOMBO SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO. IN DIREZIONE OPPOSTA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO, DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR ALTRE CODE SEMPRE PER ...