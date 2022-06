Verona | Tosi sostiene Sboarina ma ammette che vincerà Tommasi

(Di giovedì 16 giugno 2022) “Sostengo, ma”, si è espresso in questi termini Flavio, l’ex primo cittadino diche ieri è entrato ufficialmente in Forza Italia, in un'intervista a La Stampa.ha abbracciato Berlusconi perché “è la conclusione naturale per ideali e valori: Fi è l’unico partito che rappresenta ancora un modello pragmatico e liberale”. Quindi la conseguenza naturale, al ballottaggio del 26 giugno tra, dovrebbe essere sostenere quest’ultimo, essendo il candidato di Fratelli d’Italia. E così sarà, più o meno: “L’avevamo detto al primo primo turno: chi resta fuori appoggia l’altro. Non abbiamo ottenuto risposta da. Abbiamo ribadito la nostra disponibilità lunedì alle 18, quando il ...

Pubblicità

raffaellapaita : Carlo, senza polemica, che dovresti evitare anche tu, i conti non tornano. A Carrara e Verona tu sei andato col il… - Antonio_Tajani : Flavio Tosi risponde all'appello ai moderati del Presidente Berlusconi. Lui e tutte le liste civiche che lo hanno s… - raffaellapaita : “Nelle città abbiamo sostenuto i sindaci capaci. A Genova lista di #Bucci per rafforzarne la componente civica, a V… - la_kuzzo : RT @fraschianchi: Tra la scommessa sulla vittoria di Tommasi e l'attesa di una telefonata da Fdi, da leggere oggi su @LaStampa l'intervista… - fraschianchi : Tra la scommessa sulla vittoria di Tommasi e l'attesa di una telefonata da Fdi, da leggere oggi su @LaStampa l'inte… -

entra in Forza Italia. Tajani: altri moderati arriveranno. Il giudice 'salva' il M5s, Conte resta leader ma è bufera sul suo vice. Turco: senza Giuseppe i 5 Stelle non esistono. E spacca ...In Veneto, per fare un esempio, Zaia ha dovuto subire ilcolpo di(dove il suo acerrimo nemico Flaviodeciderà il ballottaggio), può rivendicare solo la vittoria a Belluno (ma anche qui la ...VERONA - «Meloni No, il leader del centrodestra è ancora Berlusconi». Lo ha detto l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi in un'intervista al quotidiano ...Caro direttore , adesso Flavio Tosi vuole l'accordo con Sboarina per l'apparentamento al ballottaggio a Verona. Dopo aver rischiato di compromettere la probabile vittoria del ...