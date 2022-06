Verona | Sboarina dice no all’apparentamento con Tosi | «Gli elettori di centrodestra sono già uniti»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 giugno 2022) Nessun apparentamento tra Federicoe Flavio, in vista del ballottaggio nel quale il sindaco uscente si trova a sfidare il candidato del centrosinistra Damiano Tommasi, arrivato in testa al primo turno, giovandosi della spaccatura del. «Il cuore della maggioranza dei veronesi batte già unito nela prescindere dai tecnicismi e dallo spostamento di uno o più simboli da una parte all’altra della scheda elettorale», ha detto, appoggiato fin da subito da FdI e Lega, mentre FI ha sostenutorifiuta un «apparentamento tecnico al ribasso» Il rifiuto dell’apparentamento, rispetto al qualee FI avevano fatto un’apertura, però, non significa voler mantenere il...