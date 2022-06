Vela e cucina al III Memorial Piero Majolino (Di giovedì 16 giugno 2022) Si disputerà sabato e domenica la terza edizione del Memorial Piero Majolino, manifestazione dedicata all’ex dirigente sportivo del Circolo della Vela Sicilia prematuramente scomparso nel 2020. Ventuno gli equipaggi iscritti alla particolare regata che mette insieme capacità culinarie e agonistiche e che porterà i velisti, per la maggior parte amici di Piero Majolino, sabato da Mondello a San Vito Lo Capo per una veleggiata di trasferimento e domenica sulla rotta inversa per la regata con handicap anticipato per compensare i tempi fra le imbarcazioni di stazze diverse. Memorial Piero Majolino, velisti ai fornelli La veleggiata in ricordo di Majolino, che nella sua carriera per mare ha partecipato a più di dieci ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 16 giugno 2022) Si disputerà sabato e domenica la terza edizione del, manifestazione dedicata all’ex dirigente sportivo del Circolo dellaSicilia prematuramente scomparso nel 2020. Ventuno gli equipaggi iscritti alla particolare regata che mette insieme capacità culinarie e agonistiche e che porterà i velisti, per la maggior parte amici di, sabato da Mondello a San Vito Lo Capo per una veleggiata di trasferimento e domenica sulla rotta inversa per la regata con handicap anticipato per compensare i tempi fra le imbarcazioni di stazze diverse., velisti ai fornelli La veleggiata in ricordo di, che nella sua carriera per mare ha partecipato a più di dieci ...

Pubblicità

willycuba65 : @SarebbeSusanna Resisti, arriva alle Maldive, a Male’, da lì ti portano con il motoscafo ?? in isola vicina da cui p… - Patroclouds : @AdelaideMicheli È un rito per me. Quella della cucina la tiro su come fanno i marinai con la vela, molto scenograf… -