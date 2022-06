Vaticano, ‘Niente sesso prima del matrimonio’: le regole nel nuovo documento per i fidanzati (Di giovedì 16 giugno 2022) Vaticano. Una ”novità” che ha, però, una sapore arcaico e medievale. Tuttavia, sono questi i valori professati dalla Chiesa Cattolica, forse proprio il contrario dovrebbe stupire. “Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune“. Questo è uno dei passaggi fondamentali del documento emanato dal Dicastero per i laici, che vuole avere l’obiettivo di tracciare nuove direttive per il matrimonio ”moderno”. Il testo emanato dal Vaticano Poi il testo aggiunge: ”Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso. Anche nel caso in cui ci si trovasse a parlare a coppie conviventi, non è mai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022). Una ”novità” che ha, però, una sapore arcaico e medievale. Tuttavia, sono questi i valori professati dalla Chiesa Cattolica, forse proprio il contrario dovrebbe stupire. “Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune“. Questo è uno dei passaggi fondamentali delemanato dal Dicastero per i laici, che vuole avere l’obiettivo di tracciare nuove direttive per il matrimonio ”moderno”. Il testo emanato dalPoi il testo aggiunge: ”Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso. Anche nel caso in cui ci si trovasse a parlare a coppie conviventi, non è mai ...

