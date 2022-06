Vasco Rossi esalta la Sicilia: “Quanto la amo” (Di giovedì 16 giugno 2022) Quanto amo la Sicilia… che piacere.. Fu la mia prima vacanza con Marco Gherardi, il mio amico d’infanzia , avevamo 20 anni . Partimmo da Zocca destinazione Sicilia. I sapori, i profumi, le donne.. Dovevamo rimanerci per una ventina di giorni, ma i soldi finirono subito e dopo 4 giorni al Capotaormina ..tornammo a casa ? A Taormina nel 2001 Salvetti mi invitò al Festivalbar, mentre ero in tour, e io ci andai, tra una data e l’altra… quel giorno ero off… Era il periodo di Siamo Soli. Che casino pazzesco… quanta bella gente… Mi innamoravo ogni cinque minuti e non volevo più andar via.. Fu quasi impossibile abbandonare Taormina nel bel mezzo della festa… Nel 1996 ho inaugurato il velodromo Paolo Borsellino nel quartiere Zen, lui insieme a Giovanni Falcone sono degli eroi.. Da sempre “contro tutte le mafie”… (In tour indosso il cappellino ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 giugno 2022)amo la… che piacere.. Fu la mia prima vacanza con Marco Gherardi, il mio amico d’infanzia , avevamo 20 anni . Partimmo da Zocca destinazione. I sapori, i profumi, le donne.. Dovevamo rimanerci per una ventina di giorni, ma i soldi finirono subito e dopo 4 giorni al Capotaormina ..tornammo a casa ? A Taormina nel 2001 Salvetti mi invitò al Festivalbar, mentre ero in tour, e io ci andai, tra una data e l’altra… quel giorno ero off… Era il periodo di Siamo Soli. Che casino pazzesco… quanta bella gente… Mi innamoravo ogni cinque minuti e non volevo più andar via.. Fu quasi impossibile abbandonare Taormina nel bel mezzo della festa… Nel 1996 ho inaugurato il velodromo Paolo Borsellino nel quartiere Zen, lui insieme a Giovanni Falcone sono degli eroi.. Da sempre “contro tutte le mafie”… (In tour indosso il cappellino ...

