Vasco Rossi è atterrato in Sicilia: “Falcone e Borsellino sono i miei eroi” (Di giovedì 16 giugno 2022) Vasco Rossi è atterrato in Sicilia. Domani (venerdì 17 giugno), allo stadio San Filippo di Messina, è in programma il Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 16 giugno 2022)in. Domani (venerdì 17 giugno), allo stadio San Filippo di Messina, è in programma il Perizona Magazine.

Pubblicità

GDS_it : Vasco Rossi torna in Sicilia. Il rocker modenese farà l'unica tappa a Messina: previste oltre 40 mila persone e per… - radiocalabriafm : VASCO ROSSI - ANIMA FRAGILE - Nutizieri : Maurizio Solieri: «Con Vasco Rossi ci siamo chiariti, per me e gli altri Massimo Riva non è mai morto»… - corrierebologna : Solieri: «Con Vasco ci siamo chiariti» - GammaStereoRoma : Vasco Rossi - L'amore L'amore -