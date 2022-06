Valentina Ferragni: ma il costume c’è? (Di giovedì 16 giugno 2022) Valentina Ferragni, ma il costume c’è? L’influencer e imprenditrice da subito sfoggio di grande bellezza in quest’inizio di estate, eccola. Non soltanto Chiara, ormai lo sappiamo bene; il web è pazzo anche di Valentina Ferragni, influencer e imprenditrice anche lei attiva, come la sorella, nel mondo della moda e del beauty. Sempre bionda con gli L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 16 giugno 2022), ma il? L’influencer e imprenditrice da subito sfoggio di grande bellezza in quest’inizio di estate, eccola. Non soltanto Chiara, ormai lo sappiamo bene; il web è pazzo anche di, influencer e imprenditrice anche lei attiva, come la sorella, nel mondo della moda e del beauty. Sempre bionda con gli L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

prestamiunsogno : Oggi ho incontrato Valentina Ferragni per strada ma non ho avuto il coraggio di fermarla ?? - zazoomblog : Valentina Ferragni a testa in giù incanta: in intimo mostra forme magnifiche - #Valentina #Ferragni #testa… - cestlavie486 : RT @vogue_italia: Valentina Ferragni, influencer e imprenditrice, ci svela come trasformare un make-up glow per il giorno in un trucco d'ef… - vogue_italia : Valentina Ferragni, influencer e imprenditrice, ci svela come trasformare un make-up glow per il giorno in un trucc… - zazoomblog : Valentina Ferragni è una dea in costume: persino Chiara sarà gelosa - #Valentina #Ferragni #costume: -