Vaccini ai neonati dai 6 mesi: negli Usa si parte il 21 giugno. Fauci, consulente di Biden, positivo al Covid (Di giovedì 16 giugno 2022) Gli esperti della Food and Drud Administration (Fda), l'agenzia federale Usa per il controllo dei farmaci, hanno unanimemente raccomandato i Vaccini Pfizer e Moderna per i bambini dai 6 mesi ai – rispettivamente – 4 e 5 anni di età. Il verdetto spiana la strada alla campagna vaccinale riservata a una fascia d'età che era sempre rimasta esclusa dalle iniziative dell'amministrazione Biden. L'autorizzazione formale della stessa Fda è attesa in tempi rapidi, mentre il governo federale pianifica di iniziare già il 21 giugno una campagna di copertura per gli under 5. A questo link il documento integrale della Fda. LEGGI ANCHE La Meloni si sfoga da Vespa: "Linciata per non aver vaccinato mia figlia, lei gettata in prima pagina..." Fauci rassicura su Omicron: "Sintomi lievi e Vaccini ...

