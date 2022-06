Va a cercare funghi con gli amici | precipita per 80 metri e muore Il corpo avvistato dall' elicottero dei vigili del fuoco

Pubblicità

CARPEGNA - Tragedia ieri pomeriggio sul Monte Carpegna , al Passo della Cantoniera, dove un pesarese di 73 anni è morto mentre faceva un'escursione alla ricerca diinsieme a un gruppo di amici. Si staccano pezzi di cronicione: noto barista colpito alla testa. Portato d'urgenza al pronto soccorso APPROFONDIMENTI PESARO Choc davanti al supermercato: donna ...... noto per la grande conoscenza del mondo dei'. In quanti lavorerete in baita 'Siamo un gruppo di 8 - 10 persone che si alternano. Vorremmodi potenziare la baita, puntando sul ... Va a cercare funghi con gli amici, precipita per 80 metri e muore. Il corpo avvistato dall'elicottero dei vigi CARPEGNA - Tragedia ieri pomeriggio sul Monte Carpegna, al Passo della Cantoniera, dove un pesarese di 73 anni è morto mentre faceva un’escursione alla ricerca di funghi insieme a un gruppo di amici.Si chiamava Silvio Giommi, aveva 73 anni ed era di Pesaro. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio tra la boscaglia di Carpegna ...