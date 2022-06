'Usa lavorano a telefonata fra Biden e Xi in estate' (Di giovedì 16 giugno 2022) L'amministrazione americane sta lavorando a una possibile telefonata fra Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping in estate. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) L'amministrazione americane sta lavorando a una possibilefra Joee il presidente cinese Xi Jinping in. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali un ...

Pubblicità

iconanews : 'Usa lavorano a telefonata fra Biden e Xi in estate' - jobbe5036 : @ignaziocorrao Pare vadano da Zelensky per dare il loro sostegno fino alla vittoria dell'Ucraina... sono tutti al s… - Marco_1991__ : @La7tv @AzzolinaLucia Lavorano per la pace mandando armi così come voluto da Biden che pensa solo agli interessi USA - SalvatoreBova1 : RT @AntScibilia: Si può dire che molti giornalisti politici opinionisti scrittori pagati in Italia in euro quando partecipano nei vari salo… - FarAwaySpotter : @Damar47 @_yelle_ @dailydrama2022 Sotto un articolo USA in cui si elogiava la capacità degli Italiani di costruire… -