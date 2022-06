Usa: commissione accusa, Trump sapeva che suo piano era illegale (Di giovedì 16 giugno 2022) Donald Trump sapeva che il suo piano per ribaltare le elezioni era illegale. E' l'accusa mossa dalla commissione di inchiesta sul 6 gennaio nei confronti dell'ex presidente. Nel corso della sua terza ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Donaldche il suoper ribaltare le elezioni era. E' l'mossa dalladi inchiesta sul 6 gennaio nei confronti dell'ex presidente. Nel corso della sua terza ...

Pubblicità

fanpage : “Le sdraiette non sono adatte al sonno dei neonati e possono comportare gravi conseguenze fino alla morte dei picco… - fabiochiusi : Per trovare notizia della commissione d'inchiesta che accusa Trump di avere orchestrato un colpo di Stato negli USA… - Bruno14866660 : RT @liliaragnar: Ma una Inghilterra uscita dall'UE, con peste e corna su euro e commissione, che vuole l'Ucraina in UE, non vi accende i ne… - ClaudiaTicinese : RT @liliaragnar: Ma una Inghilterra uscita dall'UE, con peste e corna su euro e commissione, che vuole l'Ucraina in UE, non vi accende i ne… - dolores20943592 : RT @liliaragnar: Ma una Inghilterra uscita dall'UE, con peste e corna su euro e commissione, che vuole l'Ucraina in UE, non vi accende i ne… -