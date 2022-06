Pubblicità

Adnkronos : #Fauci positivo al covid: nessun contatto con Biden. - NicolaPorro : Il sospetto degli americani: 'L'#Ucraina ci sta mentendo'. Cosa c'è dietro lo scoop che fa tremare l'alleanza Biden… - _Nico_Piro_ : con Stati Uniti di Biden (ma in amore con Trump, a riprova che le cose possono sempre cambiare). Tutti paesi grandi… - FirenzePost : Usa: Biden festeggia la comunità Lgtb+ alla Casa Bianca - soteros1 : RT @bildarte: La politica estera dell’amministrazione Biden è in mano a personaggi come Victoria Neuland Jake Sullivan e Antony Blinken,la… -

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Leggi anche Gliforniranno nuove armi: "Non abbandoniamo l'Ucraina"volerà in Arabia Saudita per isolare la Russia nell'...Zelensky intanto ringrazia gli Stati Uniti: "Grato aper il sostegno senza precedenti". Sul ...cambia la strategia italiana nel Mediterraneo Il caso - L'Ucraina nasconde informazioni agli: ...ricevimento in onore della comunita' Lgbt+ e ordine esecutivo per fornire un sostegno federale a difesa dei suoi diritti, ...Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista a Ria Novosti rispondendo alla domanda diretta sul tema.Oggi cade il primo anniversario del summit Russia-Usa di Ginevra in cui ...