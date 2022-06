Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Vanessa Spoto è in gara per Miss Mondo Italia (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella stagione 2020/2021 la corteggiatrice Vanessa Spoto e il tronista Massimiliano Mollicone lasciavano Uomini e Donne insieme. A soli tre mesi dall’uscita dal programma, però, i due interrompevano la loro relazione, a causa di alcune incompatibilità fra di loro. Oggi la giovane è tornata far parlare di sè, con la sua partecipazione a Miss Mondo Italia, uno dei titoli più prestigiosi al Mondo. Vi raccomandiamo... Irene Grandi racconta la fine del matrimonio con Lorenzo Doni: "È difficile capire cosa sia l’amore" Con un video condiviso su Instagram, Vanessa Spoto – che ora si dedica all’attività di influencer – si è mostra in ... Leggi su diredonna (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella stagione 2020/2021 lae il tronista Massimiliano Mollicone lasciavanoinsieme. A soli tre mesi dall’uscita dal programma, però, i due interrompevano la loro relazione, a causa di alcune incompatibilità fra di loro. Oggi la giovane è tornata far parlare di sè, con la sua partecipazione a, uno dei titoli più prestigiosi al. Vi raccomandiamo... Irene Grandi racconta la fine del matrimonio con Lorenzo Doni: "È difficile capire cosa sia l’amore" Con un video condiviso su Instagram,– che ora si dedica all’attività di influencer – si è mostra in ...

Pubblicità

poliziadistato : Insieme in tante emergenze per aiutare i cittadini in difficoltà. Auguri alle donne e uomini della… - matteosalvinimi : Questo è quello a cui sono obbligati, ogni giorno, donne e uomini delle Forze dell’ordine a cui va il mio sostegno… - Coninews : Altre 6 medaglie azzurre ai Mondiali di #apnea indoor di Belgrado! ?????? Speed 100m donne ?? Erica Barbon Speed 100m… - rikosta74 : Rapiscono uomini, donne e bambini e con delle strane sonde appuntite gli iniettano sostanze sconosciute! L'astronav… - giusybarkbark : @stiIItheIouvre no uomini in generale uomini gay e donne etero e io ne ho la uallera piena -