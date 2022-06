Unaitalia: “Impennata costi per uova e carni bianche, pesano mangimi” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – L’avicoltura, unica filiera zootecnica totalmente autosufficiente, ad esclusione del solo approvvigionamento delle materie prime per la mangimistica, è tra i settori più colpiti dalla guerra in Ucraina. Nel I trimestre 2022, a fronte di un aumento generalizzato dei costi agricoli del 18,4%, la filiera avicola ha registrato incrementi dei costi produttivi del 21,1% per la carne e del 50% per le uova (dati Ismea). Ad incidere maggiormente è il costo vertiginoso dei mangimi, che assorbono il 60% dei costi di produzione, aumentati del 33% nel primo trimestre 2022 e di un ulteriore 40% ad aprile su base annua. A fare i conti sulle conseguenze del conflitto è Unaitalia durante l’assemblea nazionale a Roma. In particolare, solo ad aprile 2022 il mais è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – L’avicoltura, unica filiera zootecnica totalmente autosufficiente, ad esclusione del solo approvvigionamento delle materie prime per lastica, è tra i settori più colpiti dalla guerra in Ucraina. Nel I trimestre 2022, a fronte di un aumento generalizzato deiagricoli del 18,4%, la filiera avicola ha registrato incrementi deiproduttivi del 21,1% per la carne e del 50% per le(dati Ismea). Ad incidere maggiormente è il costo vertiginoso dei, che assorbono il 60% deidi produzione, aumentati del 33% nel primo trimestre 2022 e di un ulteriore 40% ad aprile su base annua. A fare i conti sulle conseguenze del conflitto èdurante l’assemblea nazionale a Roma. In particolare, solo ad aprile 2022 il mais è ...

