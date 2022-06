Unaitalia, bruciati 800 mln in filiera avicola per caro energia e materie prime (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Oltre 800 milioni di euro bruciati in un anno, di cui 450 solo nella fase agricola. È l'impatto che la crisi internazionale, il rialzo prezzi delle materie prime e dell'energia e gli effetti della guerra hanno avuto sulla filiera avicola italiana. A dare le stime è Unaitalia, l'associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale, durante l'assemblea nazionale "L'avicoltura italiana alla luce del nuovo contesto socioeconomico", in corso oggi a Roma, alla presenza delle principali associazioni agricole e del mondo della cooperazione. Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Oltre 800 milioni di euroin un anno, di cui 450 solo nella fase agricola. È l'impatto che la crisi internazionale, il rialzo prezzi dellee dell'e gli effetti della guerra hanno avuto sullaitaliana. A dare le stime è, l'associazione che rappresenta oltre il 90% della produzionenazionale, durante l'assemblea nazionale "L'avicoltura italiana alla luce del nuovo contesto socioeconomico", in corso oggi a Roma, alla presenza delle principali associazioni agricole e del mondo della cooperazione.

Pubblicità

fisco24_info : Unaitalia, bruciati 800 mln in filiera avicola per caro energia e materie prime: (Adnkronos) - Oltre 800 milioni di… - italiaserait : Unaitalia, bruciati 800 mln in filiera avicola per caro energia e materie prime - _Unaitalia : RT @Agricolae1: #Avicoltura, @_Unaitalia: nell’ultimo anno bruciati 800 milioni di euro, tra impennata prezzi materie prime, energie ed eff… - Agricolae1 : #Avicoltura, @_Unaitalia: nell’ultimo anno bruciati 800 milioni di euro, tra impennata prezzi materie prime, energi… -

Unaitalia, bruciati 800 mln in filiera avicola per caro energia e materie prime Adnkronos Unaitalia, bruciati 800 mln in filiera avicola per caro energia e materie prime (Adnkronos) – Oltre 800 milioni di euro bruciati in un anno, di cui 450 solo nella fase ... della guerra hanno avuto sulla filiera avicola italiana. A dare le stime è Unaitalia, l’associazione che ... Carni bianche, assemblea Unaitalia: costi dei mangimi insostenibili per la filiera Bruciati 800 milioni in un anno. Il presidente Forlini: «Fino ad oggi il settore ha tenuto testa alla crisi grazie al suo alto livello di integrazione verticale, ma siamo molto preoccupati per il futu ... (Adnkronos) – Oltre 800 milioni di euro bruciati in un anno, di cui 450 solo nella fase ... della guerra hanno avuto sulla filiera avicola italiana. A dare le stime è Unaitalia, l’associazione che ...Bruciati 800 milioni in un anno. Il presidente Forlini: «Fino ad oggi il settore ha tenuto testa alla crisi grazie al suo alto livello di integrazione verticale, ma siamo molto preoccupati per il futu ...