Una Vita, anticipazioni 17 giugno: David respinge Genoveva, che gli spiega perché ci ha provato con lui. Guillermo ricorre a uno stratagemma per conquistare Azucena (Di giovedì 16 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 17 giugno: cosa succederà nell’appuntamento di domani? Oltre a Genoveva e David e a Guillermo ed Azucena vedremo anche Lolita e Ramòn, per i quali la situazione non sarà cambiata, e Liberto e Rosina. Selèr comunicherà alla moglie una notizia importante. Una Vita, anticipazioni 17 giugno: David non cade nella rete di Genoveva e la dark lady … David non cede ai tentativi di seduzione di Genoveva e lei gli risponde di aver solo voluto provare la sua fedeltà a Valeria e se è veramente un uomo onesto. Sappiamo che la Salmeròn sta indagando sulla coppia e su Aurelio. Non c’è pace per Ramòn e Lolita! Il padre e la vedova di Antonito ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 16 giugno 2022) Una17: cosa succederà nell’appuntamento di domani? Oltre ae aedvedremo anche Lolita e Ramòn, per i quali la situazione non sarà cambiata, e Liberto e Rosina. Selèr comunicherà alla moglie una notizia importante. Una17non cade nella rete die la dark lady …non cede ai tentativi di seduzione die lei gli risponde di aver solo voluto provare la sua fedeltà a Valeria e se è veramente un uomo onesto. Sappiamo che la Salmeròn sta indagando sulla coppia e su Aurelio. Non c’è pace per Ramòn e Lolita! Il padre e la vedova di Antonito ...

Pubblicità

caritas_milano : 'Senza un giusto #salario e un giusto #orariolavorativo, si creano nuove forme di #schiavitù, subite da persone ch… - mengonimarco : MATERIA (TERRA) prende vita e forma. La mega affissione di Milano è stata riutilizzata per stupirvi con una sorpres… - Antonio_Tajani : Abbiamo incontrato sindacati e rappresentanti del mondo imprenditoriale dell'automotive. Il governo dia vita a una… - MassimoChiaram7 : RT @mbartolotta63: In queste ore in casa #ItaliaViva è tutto un piangere di commozione e richiesta di scuse per una delle pagine più vergog… - innocente_evas : RT @BlackMa42941320: L'unica differenza tra un capriccio e una passione che dura tutta la vita è che il capriccio dura un po' più a lungo.… -