Una folla immensa per difendere il Dr. Fabio Milani processato dall’ordine dei medici di Bologna (Di giovedì 16 giugno 2022) Una cosa inimmaginabile è accaduta il 7 giugno a Bologna: una miriade di persone si è radunata davanti all’ordine del medici che doveva giudicare l’operato del Dr. Fabio Milani per decidere se, dopo la sospensione, meritava anche la radiazione. Mille persone? Duemila? Non so. Però erano tantissime, troppe per un sistema politico ed economico che impone anche le cure sanitarie. Sono arrivate fin dal pomeriggio per “avvolgere” il Dottorino. Tante di loro sono state curate e salvate da lui. Oltre agli Avvocati Nino Moriggia e Linda Corrias, sono arrivati anche Stefano Montanari, Antonietta Gatti, Lucia Giovannini, Luca Teodori di 3V, il cantautore Bracco Di Graci… Nel pomeriggio sono passati a fare un intervento anche la deputata Sara Cunial e l’avvocato Polacco. Ma cos’è successo? Perché processare con ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Una cosa inimmaginabile è accaduta il 7 giugno a: una miriade di persone si è radunata davanti all’ordine delche doveva giudicare l’operato del Dr.per decidere se, dopo la sospensione, meritava anche la radiazione. Mille persone? Duemila? Non so. Però erano tantissime, troppe per un sistema politico ed economico che impone anche le cure sanitarie. Sono arrivate fin dal pomeriggio per “avvolgere” il Dottorino. Tante di loro sono state curate e salvate da lui. Oltre agli Avvocati Nino Moriggia e Linda Corrias, sono arrivati anche Stefano Montanari, Antonietta Gatti, Lucia Giovannini, Luca Teodori di 3V, il cantautore Bracco Di Graci… Nel pomeriggio sono passati a fare un intervento anche la deputata Sara Cunial e l’avvocato Polacco. Ma cos’è successo? Perché processare con ...

Pubblicità

marcotravaglio : I VICE-PAPI Non bastando un Papa e un Papa emerito, s’accalca al Portone di Bronzo una folla di aspiranti vice-papi… - fearlesslouist1 : RT @Anchored_to_Lou: Quindi si è buttato di nuovo sulla folla come una salame, nono stante alcune sagge del Twitter abbiano fatto notare ch… - fabiopi1000 : RT @marcotravaglio: I VICE-PAPI Non bastando un Papa e un Papa emerito, s’accalca al Portone di Bronzo una folla di aspiranti vice-papi, an… - Bendiouesmed : RT @marcotravaglio: I VICE-PAPI Non bastando un Papa e un Papa emerito, s’accalca al Portone di Bronzo una folla di aspiranti vice-papi, an… - crociangelini : RT @adelestancati: Venivi innanzi uscendo dalla notte recavi fiori in mano ora uscirai fuori da una folla confusa da un tumulto di parole… -