Un uomo ha confessato di aver ucciso il giornalista e l’attivista scomparsi in Brasile (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel posto da lui indicato sono stati trovati resti umani che andranno identificati: dei due non si avevano notizie da dieci giorni Leggi su ilpost (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel posto da lui indicato sono stati trovati resti umani che andranno identificati: dei due non si avevano notizie da dieci giorni

Pubblicità

gemin_steven98 : RT @ilpost: Un uomo ha confessato di aver ucciso il giornalista e l’attivista scomparsi in Brasile - Dondolino72 : RT @ilpost: Un uomo ha confessato di aver ucciso il giornalista e l’attivista scomparsi in Brasile - ilpost : Un uomo ha confessato di aver ucciso il giornalista e l’attivista scomparsi in Brasile - nocchi_rita : RT @ProfCampagna: Nessun rapimento ieri a #Catania. Nessun uomo incappucciato. La madre di #Elena ha confessato di averla uccisa. Non ci… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Nessun rapimento ieri a #Catania. Nessun uomo incappucciato. La madre di #Elena ha confessato di averla uccisa. Non ci… -