Un Posto Al Sole anticipazioni | dietrofront di Riccardo | svolta totale

Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Riccardo Crovi farà un dietrofront incredibile. Quali decisioni prenderà? Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci svelano che il medico Riccardo Crovi farà un dietrofront improvviso. Scopriamo cosa farà il protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Riccardo Crovi è l'affascinante dottore che è approdato al San Filippo di Napoli da Bolzano. Non appena ha assunto il nuovo incarico si é immediatamente distinto per il suo carattere un po' aggressivo. Sono stati tantissimi gli scontri con Ornella Bruni e adesso che ...

