Un cappuccino con Sconcerti: Italia, Mancini ha sbagliato ma va tenuto. Ora si dia una regolata (Di giovedì 16 giugno 2022) Caso Mancini. Se la domanda è tenerlo o lasciarlo, io sono per tenerlo. Lo considero un tecnico ideale per talento naturale, per il suo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Caso. Se la domanda è tenerlo o lasciarlo, io sono per tenerlo. Lo considero un tecnico ideale per talento naturale, per il suo...

Pubblicità

cmdotcom : Un cappuccino con #Sconcerti: #Italia, #Mancini ha sbagliato ma va tenuto. Ora si dia una regolata… - DMicol78 : @latitti74 Buongiorno cara! Come stai? Bellissime immagini! Ci risentiamo dopo dal treno. Per ora ti pffro colazion… - mrtnlwt : 'cappuccino con amore' - azael : @TIM_Official @dolcegabbana A volte invece i nostri sogni si connettono con il deep web e quando ti svegli ti ritro… - cesaro_vittoria : currently sviluppando un’ossessione per il cappuccino con il latte di soia -