Ultime Notizie – Unaitalia, bruciati 800 mln in filiera avicola per caro energia e materie prime (Di giovedì 16 giugno 2022) Oltre 800 milioni di euro bruciati in un anno, di cui 450 solo nella fase agricola. È l’impatto che la crisi internazionale, il rialzo prezzi delle materie prime e dell’energia e gli effetti della guerra hanno avuto sulla filiera avicola italiana. A dare le stime è Unaitalia, l’associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale, durante l’assemblea nazionale “L’avicoltura italiana alla luce del nuovo contesto socioeconomico”, in corso oggi a Roma, alla presenza delle principali associazioni agricole e del mondo della cooperazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Oltre 800 milioni di euroin un anno, di cui 450 solo nella fase agricola. È l’impatto che la crisi internazionale, il rialzo prezzi dellee dell’e gli effetti della guerra hanno avuto sullaitaliana. A dare le stime è, l’associazione che rappresenta oltre il 90% della produzionenazionale, durante l’assemblea nazionale “L’avicoltura italiana alla luce del nuovo contesto socioeconomico”, in corso oggi a Roma, alla presenza delle principali associazioni agricole e del mondo della cooperazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - zazoomblog : Ultime Notizie – All’Omc le industrie grandi consumatrici di energia uniscono le forze - #Ultime #Notizie #All’Omc… - maurizioderine : RT @Gianl1974: ???L'esercito ucraino contrattacca con successo gli invasori nella regione di Kherson - L'analista di Sky News Michael Clark… - CorriereCitta : Roma, entrano in casa per una rapina e sequestrano una famiglia: il marito colpito più volte. Uno dei rapinatori è … - lucia25968868 : RT @Gianl1974: ???L'esercito ucraino contrattacca con successo gli invasori nella regione di Kherson - L'analista di Sky News Michael Clark… -