Ultime Notizie – Ucraina, Castellaneta: “Troika europea a Kiev grande successo di Draghi” (Di giovedì 16 giugno 2022) Il viaggio del premier Mario Draghi a Kiev insieme a Macron e Scholz, “è un grande successo di Draghi, perché a pieno titolo entra in una trojka europea dalla quale spesso eravamo stati esclusi”. Lo afferma all’Adnkronos è il diplomatico italiano Giovanni Castellaneta, ex ambasciatore d’Italia in Iran, in Australia e negli Stati Uniti e oggi presidente del consiglio di amministrazione di doBank, commentando la presenza di Draghi a Kiev insieme agli altri due leader europei. “E’ un successo anche dell’Unione europea -sottolinea Castellaneta- perché tre principali Paesi vanno a discutere col governo ucraino sancendo che quello che ne consegue è un problema essenzialmente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Il viaggio del premier Marioinsieme a Macron e Scholz, “è undi, perché a pieno titolo entra in una trojkadalla quale spesso eravamo stati esclusi”. Lo afferma all’Adnkronos è il diplomatico italiano Giovanni, ex ambasciatore d’Italia in Iran, in Australia e negli Stati Uniti e oggi presidente del consiglio di amministrazione di doBank, commentando la presenza diinsieme agli altri due leader europei. “E’ unanche dell’Unione-sottolinea- perché tre principali Paesi vanno a discutere col governo ucraino sancendo che quello che ne consegue è un problema essenzialmente ...

