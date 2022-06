Ultime Notizie – Roma, incendio Malagrotta sotto controllo (Di giovedì 16 giugno 2022) Le fiamme divampate nell’impianto Tmb, trattamento rifiuti di Malagrotta, all’estrema periferia Ovest di Roma, sono ora sotto controllo. I vigili del fuoco, una sessantina in tutto, hanno operato tutta la notte per evitare che le fiamme si propagassero all’esterno dell’impianto. Per spegnere completamente l’incendio saranno necessari giorni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Le fiamme divampate nell’impianto Tmb, trattamento rifiuti di, all’estrema periferia Ovest di, sono ora. I vigili del fuoco, una sessantina in tutto, hanno operato tutta la notte per evitare che le fiamme si propagassero all’esterno dell’impianto. Per spegnere completamente l’saranno necessari giorni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

