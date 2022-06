Ultime Notizie – Malgioglio: “‘Sucu Sucu’, il mio pezzo caldo dell’estate!” (Di giovedì 16 giugno 2022) Si intitola ‘Sucu Sucu‘ il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio. “Un brano gioioso e ironico, che nella sua versione originale, del 1961, è cantato in spagnolo dai Ping Ping. Una canzone che negli anni è stata cantata da moltissimi interpreti e che è diventato il pezzo più ballato in America Latina dopo il rock and roll. Io ne ho fatto una versione italiana un po’ diversa, ancora più ironica. Anche perché ‘Sucu Sucu’ mi ricordava mia mamma che da buona siciliana mi esortava al grido di ‘Suca! Suca!’ per farmi finire le spremute d’arancia che mi preparava”, spiega Malgioglio all’Adnkronos. La canzone è accompagnato da un video “pieno di colori, di estate e di ragazzi sconosciuti ma bellissimi, con atmosfere ispirate ai film di Pedro Almodovar. Va visto – assicura ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Si intitolaSucu‘ il nuovo singolo di Cristiano. “Un brano gioioso e ironico, che nella sua versione originale, del 1961, è cantato in spagnolo dai Ping Ping. Una canzone che negli anni è stata cantata da moltissimi interpreti e che è diventato ilpiù ballato in America Latina dopo il rock and roll. Io ne ho fatto una versione italiana un po’ diversa, ancora più ironica. Anche perchémi ricordava mia mamma che da buona siciliana mi esortava al grido di ‘Suca! Suca!’ per farmi finire le spremute d’arancia che mi preparava”, spiegaall’Adnkronos. La canzone è accompagnato da un video “pieno di colori, di estate e di ragazzi sconosciuti ma bellissimi, con atmosfere ispirate ai film di Pedro Almodovar. Va visto – assicura ...

