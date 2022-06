Ultime Notizie – ‘Elvis’ Baz Luhrmann a sorpresa in chiusura del Biografilm (Di giovedì 16 giugno 2022) ‘Elvis‘ di Baz Luhrmann, tra i titoli più attesi della stagione, sarà presentato domenica 19 giugno in anteprima italiana al termine della cerimonia di premiazione della XVIII edizione di Biografilm. Un annuncio a sorpresa per la proiezione del film seguirà la premiazione prevista per le 19.30 al Biografilm Hera Theatre – Pop Up Cinema Medica di Bologna. Dopo l’anteprima bolognese, il film del visionario regista australiano più volte candidato all’Oscar, arriverà sugli schermi italiani il 22 giugno 2022, distribuito dalla Warner Bros. Pictures. ‘Elvis’ è uno spettacolo epico che esplora la vita e la musica di Elvis Presley. Protagonisti del film, Austin Butler e il premio Oscar Tom Hanks. “Per un festival che si occupa di storie di vita al cinema, avere in chiusura l’anteprima ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) ‘Elvis‘ di Baz, tra i titoli più attesi della stagione, sarà presentato domenica 19 giugno in anteprima italiana al termine della cerimonia di premiazione della XVIII edizione di. Un annuncio aper la proiezione del film seguirà la premiazione prevista per le 19.30 alHera Theatre – Pop Up Cinema Medica di Bologna. Dopo l’anteprima bolognese, il film del visionario regista australiano più volte candidato all’Oscar, arriverà sugli schermi italiani il 22 giugno 2022, distribuito dalla Warner Bros. Pictures.è uno spettacolo epico che esplora la vita e la musica di Elvis Presley. Protagonisti del film, Austin Butler e il premio Oscar Tom Hanks. “Per un festival che si occupa di storie di vita al cinema, avere inl’anteprima ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - Giusepp50417078 : RT @sole24ore: ?? #Gazprom ha annunciato che interromperà il funzionamento di un’altra turbina lungo il gasdotto #NordStream: - zazoomblog : Ultime Notizie – Incendio Malagrotta Cerroni: “Non credo a fiamme dolose non ci voglio nemmeno pensare” - #Ultime… - PianetaMilan : .@acmilan, #NoaLang allontana il Diavolo. Rinnovi #Maldini e #Massara, le ultime - #Calciomercato #ACMilan #Milan… - angheluruju11 : RT @romatoday: L'incendio di Malagrotta: un disastro ambientale con tre gravissime emergenze per Roma -