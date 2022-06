Ultime Notizie – Elena Del Pozzo, domani l’udienza di convalida per Martina Patti (Di giovedì 16 giugno 2022) Martina Patti, la 23enne accusata dell’omicidio della figlia Elena, di 5 anni, domani sarà sottoposta, in carcere, all’interrogatorio di garanzia per la convalida del suo fermo. l’udienza è stata fissata per le 09.30 dal Giudice per le indagini preliminari Daniela Monaco Crea. L’indagata è accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. Sempre domani, a partire dalle 08.30, sarà eseguita l’autopsia sul corpo della bambina nell’obitorio dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La Procura e l’avvocato Gabriele Celesti, che difende la donna, hanno nominato i propri consulenti di parte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022), la 23enne accusata dell’omicidio della figlia, di 5 anni,sarà sottoposta, in carcere, all’interrogatorio di garanzia per ladel suo fermo.è stata fissata per le 09.30 dal Giudice per le indagini preliminari Daniela Monaco Crea. L’indagata è accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. Sempre, a partire dalle 08.30, sarà eseguita l’autopsia sul corpo della bambina nell’obitorio dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La Procura e l’avvocato Gabriele Celesti, che difende la donna, hanno nominato i propri consulenti di parte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

