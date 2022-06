Ultime Notizie – Dagli Angeli del fango alla lotta al Covid, Mattarella esalta il volontariato (Di giovedì 16 giugno 2022) Dagli ‘Angeli del fango‘ intervenuti per soccorrere Firenze colpita dall’alluvione del 1966, al sostegno a favore delle persone più in difficoltà durante l’emergenza causata dal Covid. In mezzo la presenza sempre puntuale in occasione dei vari terremoti che hanno interessato l’Italia, oltre al supporto fornito anche ad altre Nazioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ripercorre ed esalta la storia del volontariato, “risorsa di primaria importanza dell’Italia” ed espressione di una scelta libera e personale che attua concretamente il dovere di solidarietà previsto dall’articolo 2 della Costituzione. L’occasione è l’inaugurazione della seconda edizione degli Stati generali del volontariato di Protezione Civile in corso da oggi a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022)del‘ intervenuti per soccorrere Firenze colpita dall’alluvione del 1966, al sostegno a favore delle persone più in difficoltà durante l’emergenza causata dal. In mezzo la presenza sempre puntuale in occasione dei vari terremoti che hanno interessato l’Italia, oltre al supporto fornito anche ad altre Nazioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio, ripercorre edla storia del, “risorsa di primaria importanza dell’Italia” ed espressione di una scelta libera e personale che attua concretamente il dovere di solidarietà previsto dall’articolo 2 della Costituzione. L’occasione è l’inaugurazione della seconda edizione degli Stati generali deldi Protezione Civile in corso da oggi a ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - amoicinesi : @BLVE3GREY o non mi sono aggiornata io bene o bho ma le ultime notizie che avevo letto e che non era vero e che c’e… - zazoomblog : Ultime Notizie – Bardelli: ‘Next offre esperienza semplice e sicura ai nostri clienti’ - #Ultime #Notizie… - BaridonMarco : RT @junews24com: #Ranocchia rinnova con la #Juventus ???? Lo scenario per il suo futuro ?? - junews24com : #Ranocchia rinnova con la #Juventus ???? Lo scenario per il suo futuro ?? -