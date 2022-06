Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.902 contagi: bollettino 16 giugno (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono 1.902 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 giugno 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione anticipati su Telegram dal governatore Eugenio Giani. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 10.408 test di cui 1.467 tamponi molecolari e 8.941 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,27% (69,9% sulle prime diagnosi). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono 1.902 i nuovida coronavirus162022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione anticipati su Telegram dal governatore Eugenio Giani. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 10.408 test di cui 1.467 tamponi molecolari e 8.941 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,27% (69,9% sulle prime diagnosi). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

