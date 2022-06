Ultime Notizie – Casti al matrimonio, Brosio: “Ha ragione il Papa, ma ho ceduto al peccato” (Di giovedì 16 giugno 2022) ”Chi è cattolico non può fare come gli pare e piace, Dio ci chiede delle cose e la Chiesa fa da tramite tra noi e Dio, poi uno se non condivide le cose che dice il Papa può fare quello che vuole ma non dica che è cattolico”. Così Paolo Brosio all’Adnkronos sull’invito alle giovani coppie alla Castità prima del matrimonio, contenuto nel documento del dicestero per i laici che ha la prefazione di Papa Francesco. ”Siamo tutti peccatori – continua il giornalista – anche io ho ceduto al peccato – ammette -, io non vengo dal mondo della Chiesa perciò è ovvio che ho difficoltà ad attuare quello che dice il Papa, ho sempre cercato di coinvolgere le mie fidanzate verso un cammino di fede. Poi ovvio che non ci sono sempre riuscito”. ”Anche ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) ”Chi è cattolico non può fare come gli pare e piace, Dio ci chiede delle cose e la Chiesa fa da tramite tra noi e Dio, poi uno se non condivide le cose che dice ilpuò fare quello che vuole ma non dica che è cattolico”. Così Paoloall’Adnkronos sull’invito alle giovani coppie allatà prima del, contenuto nel documento del dicestero per i laici che ha la prefazione diFrancesco. ”Siamo tuttiri – continua il giornalista – anche io hoal– ammette -, io non vengo dal mondo della Chiesa perciò è ovvio che ho difficoltà ad attuare quello che dice il, ho sempre cercato di coinvolgere le mie fidanzate verso un cammino di fede. Poi ovvio che non ci sono sempre riuscito”. ”Anche ...

