Ultime Notizie – Bassetti: "Stop isolamento positivi? Spero prima possibile per vera normalità" (Di giovedì 16 giugno 2022) L'ipotesi di eliminare l'obbligo di isolamento domiciliare dei positivi a Covid "penso che sia un passaggio fondamentale per ritorno alla completa normalità e convivenza con il virus che è molto diverso a quello del 2020 e 2021, quando mettevamo in isolamento le persone positive perché non erano vaccinate e rappresentavano un pericolo per gli altri. Oggi la situazione è cambiata. Se si farà questo passaggio, Spero il prima possibile, sarà quello decisivo per la vera convivenza con il Sars-CoV-2". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando quanto affermato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa: "Siamo molto vicini al traguardo" di ...

